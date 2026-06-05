Ein von einem Maschinenteil eingeklemmter Arbeiter wurde am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Die Landespolizeiinspektion in Saalfeld bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung den Arbeitsunfall in der Nähe des Sonneberger Stadtteils Blechhammer. „Die Kollegen des Verunglückten haben ihn befreit“, bemerkt Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein. Wegen der Schwere der Verletzungen sei der 45-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.