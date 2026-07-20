Berlin - Krankheitsausfälle bei der Arbeit sind verschärft ins Visier der Politik gerückt, um Fehlzeiten in Firmen einzudämmen. In der ersten Hälfte dieses Jahres gingen die Krankschreibungen im Job nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit jetzt leicht zurück. Im Schnitt waren Erwerbstätige 9,6 Tage arbeitsunfähig geschrieben, wie die Kasse nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 9,9 Tage gewesen. Die häufigste Ursache für Fehlzeiten waren demnach nun psychische Erkrankungen, während es bei Atemwegsinfekten eine deutliche Abnahme gab.