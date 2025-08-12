Bei seiner Tour durch den Freistaat macht Ministerpräsident Mario Voigt am Mittwoch Station im Landkreis. Er wird am Morgen in der Kantine des Landratsamtes mit Landrätin Peggy Greiser und Bürgermeistern der Region zum Dialog zusammentreffen. Weitere Stationen werden die Stiftung Bildung und Handwerk (SBH) Meiningen in der Berliner Straße und der Meininger Bahnhof sein, mit dessen Areal die Stadt große Pläne schmiedet. Am Nachmittag wird der Regierungschef Schloss Elisabethenburg besuchen und anschließend nach Schmalkalden aufbrechen, wo er die Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung besucht. Dabei handelt es sich um eine industrienahe Forschungseinrichtung, die sich auf die Bereiche Fertigungstechnik spezialisiert hat. Auch die Kreiswerke will er besuchen, die einen neuen ÖPNV-Betriebshof planen.