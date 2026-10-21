In Thüringen haben sich im vergangenen Jahr 7.288 Arbeitsunfälle ereignet, bei denen drei Menschen starben. Die Zahl der Unfälle, die Menschen während der Arbeit erlitten, stieg deutlich um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, geht aus dem vom Sozialministerium in Erfurt vorgelegten Arbeitsschutzbericht 2025 hervor. Registriert wurden weniger tödliche Arbeitsunfälle - 2024 waren es laut Ministerium noch sechs in Thüringen. Auch die Zahl der schweren Unfälle im Berufsleben verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 34 auf 28.