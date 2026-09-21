Arbeitsschutz: 32 schwere Arbeitsunfälle auf Baustellen - Arbeitsschutztag

Dresden (dpa/sn) - Auf sächsischen Baustellen haben sich im vergangenen Jahr 32 schwere Arbeitsunfälle ereignet - sechs von ihnen mit tödlichem Ausgang. Die Zahlen wurden vom Wirtschaftsministerium zum Arbeitsschutztag 2026 genannt. Am Montag wollten dazu etwa 70 Vertreter von Betrieben, Verbänden, Behörden, Wissenschaft und Arbeitsschutzpraxis zusammenkommen und vor allem über sicheres Arbeiten im Baugewerbe beraten. Im Fokus standen Absturzunfälle. Sie bildeten auch im vergangenen Jahr den Schwerpunkt. 31 Beschäftigte stürzten insgesamt ab, 19 davon auf Baustellen.