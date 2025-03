Bisher keine Flut an Kündigungsschutzklagen

Ob die derzeitige Konjunkturflaute mit vielen Entlassungen für eine Klagewelle bei den Arbeitsgerichten sorgen wird, sei derzeit noch offen, so Galler. Ihr Eindruck sei, dass bei großen Restrukturierungsprojekten von Konzernen die Arbeitsgerichte nicht mehr so häufig angerufen würden wie in der Vergangenheit. "Es werden offenbar häufiger interessengerechte Lösungen gefunden", sagte Gallner. Sie verwies auf Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften oder Aufhebungsverträge. Bisher gebe es keine Klagen als Folge von Massenentlassungen oder Insolvenzen beim Bundesarbeitsgericht.