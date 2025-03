Arbeitsplatzverlust: Protest gegen geplante Werkschließung bei Contitech

Continental hatte im Januar mitgeteilt, dass es wegen Absatzproblemen in der Kunststofftechniksparte Contitech Werksschließungen in vier Bundesländern geben werde. Dazu gehört mit dem Werk in Bad Blankenburg auch Thüringen. An dem Ostthüringer Standort werden Transport- und Förderbänder produziert - auch für die Braunkohleindustrie, aus der in Deutschland ausgestiegen wird. "Uns geht es darum, eine Perspektive für das Werk zu entwickeln", so der IG-BCE-Sprecher.