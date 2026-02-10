Eisenach/Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung will mit sogenannten Thüringen-Läden neue Modelle der Versorgung im ländlichen Raum erproben. Es gehe darum, Immobilien klug zu nutzen, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt nach einer Kabinettssitzung in Eisenach. "Die auf der einen Seite 24-Stunden-Läden sein können, die aber vielleicht in einem anderen Raum die Möglichkeit bieten, erste telemedizinische Aufnahmen zu machen oder auch mal einen Arzt mit einem Arztzimmer zu versehen", erläuterte Voigt das Konzept. "Da werden wir in diesem Jahr zum ersten Mal Schritte gemeinsam auch mit Anbietern erproben", kündigte der CDU-Politiker an.