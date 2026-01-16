Arbeitsplätze: Valeo baut weitere Stellen ab

Ebern (dpa/lby) - Der Autozulieferer Valeo baut 134 Arbeitsplätze am Standort Ebern in Unterfranken (Landkreis Haßberge) ab. Der Abbau betrifft vor allem Forschung und Entwicklung, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Demnach werden 97 Stellen komplett gestrichen, weitere 37 sollen nach Erlangen verlagert werden. "Wir wollen die Forschung und Entwicklung stärker an einzelnen Standorten zentrieren", sagte ein Valeo-Sprecher. In Deutschland sei dies Erlangen. Der Hauptsitz von Valeo ist in Paris.