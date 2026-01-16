Arbeitsplätze: Valeo baut weitere Stellen ab

Am Standort Ebern werden hingegen Gummi- und Metallkomponenten gefertigt. Der jetzige Stellenabbau ist nicht der erste: Valeo hatte dort vor einem Jahr bereits 280 Arbeitsplätze gestrichen. Derzeit sind 766 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ebern beschäftigt. Gut 600 werden daher zumindest vorerst bleiben. Verglichen mit 1.650 Beschäftigten vor zehn Jahren ist das jedoch wenig, wie die IG Metall betont. Seit Jahren hätten Betriebsrat und Gewerkschaft auf Probleme in der Kostenstruktur sowie überbordende interne Bürokratie und ineffiziente Abläufe hingewiesen.