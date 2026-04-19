Arbeitsplätze Protest gegen Zalando-Aus in Erfurt – Unternehmen reagiert

Erfurt (dpa/th) - Bei einer Kundgebung gegen die geplante Schließung des Zalando-Standortes in Erfurt haben sich Mitarbeiter, Gewerkschafter, aber auch prominente Politikvertreter Luft gemacht. Vor allem der Umgang des Internet-Modehändlers mit der Belegschaft und dem Betriebsrat stand dabei im Mittelpunkt der Kritik. "Der hat bei der letzten Betriebsversammlung einen neuen Tiefstand erreicht: Da war von der Geschäftsleitung gar keiner mehr da", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf bei dem Protest am Samstag vor dem Erfurter Hauptbahnhof.