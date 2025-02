München (dpa/lby) - In Bayern erwartet fast jeder zweite Betrieb in der Metall- und Elektroindustrie sinkende Beschäftigungszahlen im laufenden Jahr. 44 Prozent der teilnehmen Unternehmen äußerten sich in einer Blitzumfrage der Arbeitgeberverbände bayme vbm entsprechend. Gut 16 Prozent erwarten sogar einen deutlichen Rückgang von mehr als 5 Prozent der Belegschaft. Steigende Arbeitsplatzzahlen erwarten dagegen nur etwa 5 Prozent der 461 teilnehmenden Betriebe.