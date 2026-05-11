Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege in Bayern hat im vergangenen Jahr trotz Wirtschaftsflaute zugenommen. 2025 seien mehr als 256.800 Pflegekräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen - ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit Blick auf den internationalen Tag der Pflege am 12. Mai mit. Die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stagnierte dagegen wegen der schwachen Konjunktur.
Arbeitsmarkt Zahl der Beschäftigten in der Pflege wächst weiter
dpa 11.05.2026 - 13:45 Uhr