Arbeitsmarkt: Zahl der Beschäftigten in der Pflege wächst weiter

Mehr als 72.000 Beschäftigte in der Pflege - rund 28 Prozent - haben demnach ausländische Wurzeln. "Es muss jedem klar sein: Ohne sie bekommen wir die Pflege in Bayern oder in Deutschland gar nicht organisiert", erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Schmitz. Zugleich arbeiteten in den Pflegeberufen mit einem Anteil von rund 80 Prozent nach wie vor hauptsächlich Frauen. Der Anteil männlicher Pflegekräfte steige aber.