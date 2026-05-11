 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Zahl der Beschäftigten in der Pflege wächst weiter

Arbeitsmarkt Zahl der Beschäftigten in der Pflege wächst weiter

Wer in der Pflege arbeitet, hat auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten meistens einen sicheren Job.

Arbeitsmarkt: Zahl der Beschäftigten in der Pflege wächst weiter
1
Mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent arbeiten hauptsächlich Frauen in der Pflege. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege in Bayern hat im vergangenen Jahr trotz Wirtschaftsflaute zugenommen. 2025 seien mehr als 256.800 Pflegekräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen - ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit Blick auf den internationalen Tag der Pflege am 12. Mai mit. Die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stagnierte dagegen wegen der schwachen Konjunktur.

Nach der Werbung weiterlesen

Mehr als 72.000 Beschäftigte in der Pflege - rund 28 Prozent - haben demnach ausländische Wurzeln. "Es muss jedem klar sein: Ohne sie bekommen wir die Pflege in Bayern oder in Deutschland gar nicht organisiert", erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Schmitz. Zugleich arbeiteten in den Pflegeberufen mit einem Anteil von rund 80 Prozent nach wie vor hauptsächlich Frauen. Der Anteil männlicher Pflegekräfte steige aber.