Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im November im Vergleich zum Oktober um 1.736 auf 314.695 zurückgegangen. Im Jahresvergleich waren es jedoch 9.634 Arbeitslose mehr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg im November im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 12. November.