Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im September im Vergleich zum August um 3.237 auf 330.844 gesunken. Vor einem Jahr waren es 6.687 Arbeitslose weniger, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote nahm im September demnach um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent ab und lag damit auf dem Vorjahreswert. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 14. September.