Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen sinkt im April geringfügig

Nürnberg - Auch mit Frühjahrsbeginn hat es in Deutschland keine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt gegeben. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April im Vergleich zum Vormonat um 13.000 gesunken, liegt aber mit 3,008 Millionen weiterhin über der Drei-Millionen-Grenze. Im Vergleich zum April 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 77.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im April im Vergleich zum März unverändert bei 6,4 Prozent. Im April 2025 hatte sie bei 6,3 Prozent gelegen.