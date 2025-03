Die Unternehmen meldeten wieder mehr offene Stellen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. "Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es eine Vielzahl von

Arbeitgebern, die weiterhin intensiv nach Fachkräften suchen", so Behrens. Die für März typische Frühjahrsbelebung sei jedoch nicht so stark ausgefallen.