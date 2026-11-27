Halle/Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist im November in Thüringen kaum gesunken. 68.546 Frauen und Männern waren arbeitslos gemeldet und damit nur 135 oder 0,2 Prozent weniger als im Monat zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,2 Prozent. Damit ist die übliche Herbstbelebung äußerst schwach ausgefallen. Als Grund dafür nennt der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens, die angespannte wirtschaftliche Lage und anhaltende konjunkturelle Schwächephase. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.