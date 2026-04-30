Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im April im Vergleich zum März um 6.556 auf 322.747 gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 4,1 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 4,0 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. April vorlag.