Arbeitsmarkt: Wo in Bayern Arbeitskräfte fehlen werden

München (dpa/lby) - In Bayern gibt es zu wenig Arbeitskräfte. Daran wird auch die schwache wirtschaftliche Entwicklung nichts ändern. Für das Jahr 2035 geht eine aktuelle Studie im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft von einem Mangel von 290.000 Arbeitskräften aus. Das wären etwa 60.000 mehr als derzeit, wie Studienautor Michael Böhmer von der Prognos AG sagt. Allerdings gibt es in der Prognose eine große Bandbreite - entwickelt sich die Wirtschaft schlechter als erwartet, schrumpft die Lücke auf 210.000, entwickelt sie sich besser, wächst sie auf 330.000.