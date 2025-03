Arbeitsmarkt Wie Künstliche Intelligenz das Callcenter-Geschäft verändert

So rechnet die Ökonomin Marie-Christine Fregin von der Universität Maastricht mit abnehmender Beschäftigung in dem Wirtschaftszweig. KI könne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiver machen, was den Arbeitskräftebedarf senke, und schließlich ganz ersetzen. "Die Frage ist, ob in den Callcentern in Zukunft noch Menschen sitzen werden", sagt Fregin. Letztlich sei das eine Entscheidung der Unternehmen.