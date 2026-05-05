Die Zahl der Berufspendler in Thüringen ist leicht zurückgegangen. Das geht aus Zahlen der Regionaldirektion für Arbeit in Halle hervor. Dabei fällt auf: Es pendelten sowohl weniger Menschen zur Arbeit in ein anderes Bundesland, als auch weniger Beschäftigte aus anderen Bundesländern zum Arbeiten nach Thüringen kamen, berichtete Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion, am Dienstag in Halle.