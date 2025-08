Bewerbermangel und schwierige wirtschaftliche Lage

Mit 48 Prozent verzeichnet knapp die Hälfte der befragten Betriebe einen Rückgang der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Vergleich zu 2024. Als Grund für die sinkende Zahl an Ausbildungsplätzen in der Branche gab mit 32 Prozent knapp ein Drittel die wirtschaftliche Lage an.