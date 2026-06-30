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Arbeitsmarkt Weniger Arbeitslose in Thüringen im Juni

Trotz weniger Arbeitsloser bleibt die wirtschaftliche Dynamik in Thüringen verhalten. Die Regionaldirektion sieht noch keine Entspannung am Arbeitsmarkt.

Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose in Thüringen im Juni
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In Thüringen waren im Juni 68.385 Menschen arbeitslos gemeldet. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen leicht gesunken. Im Juni waren 68.385 Männer und Frauen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.166 Menschen oder 1,7 Prozent weniger als im Mai und 1.297 Arbeitslose beziehungsweise 1,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent und lag 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr betrug sie ebenfalls 6,3 Prozent. 

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Trotz des leichten Rückgangs bleibe die Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt, sagte der Chef der Regionaldirektion Markus Behrens. Die schwächelnde Konjunktur lasse eine spürbare wirtschaftliche Dynamik vermissen. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 11. Juni.