Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose in Thüringen im Juni

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen leicht gesunken. Im Juni waren 68.385 Männer und Frauen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.166 Menschen oder 1,7 Prozent weniger als im Mai und 1.297 Arbeitslose beziehungsweise 1,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent und lag 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr betrug sie ebenfalls 6,3 Prozent.