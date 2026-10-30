Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose, aber anhaltende Konjunkturschwäche

Halle/Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen im Oktober leicht gesunken. Zuletzt waren im Freistaat 68.681 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Das waren 371 Arbeitslose weniger als im September, aber zehn mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,2 Prozent.