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Arbeitsmarkt Weniger Arbeitslose, aber anhaltende Konjunkturschwäche

Die Arbeitslosenquote in Thüringen verharrt im Oktober bei 6,3 Prozent. Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist laut Regionaldirektion vorerst weiter nicht in Sicht.

Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose, aber anhaltende Konjunkturschwäche
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Die Konjunkturschwäche bremst den Thüringer Arbeitsmarkt aus. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Halle/Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen im Oktober leicht gesunken. Zuletzt waren im Freistaat 68.681 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Das waren 371 Arbeitslose weniger als im September, aber zehn mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,2 Prozent. 

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Aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche lasse eine wirtschaftliche Trendwende in diesem Herbst weiter auf sich warten, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Markus Behrens. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe verhalten. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 13. Oktober.