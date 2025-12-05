Weihnachten ist das Familien-Fest des Jahres. Selbst Menschen, die vor Jahren schon aus Südthüringen abgewandert sind, kommen über die Feiertage in die alte Heimat, wenn Eltern und Verwandte noch hier wohnen. Und genau da wollen Die Südthüringer Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis, Sonneberg, Hildburghausen und die Stadt Suhl gemeinsam mit der Thüringer Agentur für Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) ansetzen. Sie laden am 29. Dezember zur ersten Weihnachtsedition des landesweiten Pendler- und Rückkehrertages ein.