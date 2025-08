Arbeitsmarkt: Vietnam für Thüringen ein wichtiger Wirtschaftspartner

Erfurt/Suhl (dpa/th) - Junge Leute aus Vietnam starten im August eine Ausbildung in Thüringen. Allein im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen beginnen 60 Jugendliche aus dem südostasiatischen Land eine Berufsausbildung in 25 Unternehmen, wie die Kammer mitteilte. Sie pflegt seit Jahren enge Kontakte zu Vietnam - vor allem bei der Suche nach Fachkräftenachwuchs. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren 304 junge Vietnamesen zur Ausbildung nach Thüringen gekommen, erklärte IHK-Präsident Torsten Herrmann.