Thüringen gilt seit jeher als Pendler-Land. Das gilt auch für die Auszubildenden im Freistaat. Wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit am Dienstag in Halle berichtet, verlassen viele junge Menschen täglich ihre Region, um in einem anderen Bundesland zu ihrem Ausbildungsplatz oder zur Berufsschule zu gelangen.