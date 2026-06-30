Es wäre eine Bombe für den deutsche Arbeitsmarkt: Vergangene Woche war durchgesickert, dass der Personalabbau bei Volkswagen noch größer ausfallen soll als bisher bekannt. Von bis zu 100.000 Jobs ist die Rede, die gestrichen werden sollen. Vier Werke stehen auf er Kippe, darunter Zwickau, eine der Wiegen des deutschen Automobilbaus. Der Standort, an dem VW eigentlich den Ausbau der Elektromobilität vorantreiben wollte.