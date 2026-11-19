Frankfurt/Main - Weniger Unternehmen in Deutschland klagen über Fachkräftemangel. Das zeigt das aktuelle Fachkräftebarometer der Förderbank KfW und des Münchner Ifo-Instituts. Demnach gaben im Oktober knapp ein Viertel (23 Prozent) der 9.000 befragten Unternehmen an, dass fehlendes qualifiziertes Personal ihre Geschäftstätigkeit einschränke. Im Oktober vergangenen Jahres waren es noch drei Prozentpunkte mehr. Ein Rekordwert wurde demnach im Sommer 2022 mit knapp 50 Prozent der Unternehmen erreicht.