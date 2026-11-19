Allerdings bleiben aktuell Unterschiede zwischen den Branchen. Besonders im Handel hat sich die Lage deutlich verbessert, zeigen die KfW-Daten: Im Oktober 2025 klagten rund 22 Prozent der Unternehmen über fehlendes Personal, in diesem Jahr sind es noch etwa 17 Prozent. Ähnlich sieht es unter den Dienstleistungsfirmen aus, dort ging der Fachkräftemangel nach Selbsteinschätzung von 30 auf 25 Prozent zurück.