So sieht es im Detail aus

Besonders häufig wechseln der Regionaldirektion zufolge Menschen in Helferberufen - sie blieben vergangenes Jahr im Schnitt nur 30,2 Monate bei einem Arbeitgeber, umgerechnet etwa zweieinhalb Jahre. Für diese Berufe, etwa in der Produktion oder im Lager, braucht man in der Regel keine Berufsausbildung. Zudem gebe es weniger Entwicklungsmöglichkeiten und mehr Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen. Fachkräfte und Spezialisten blieben im Schnitt mehr als doppelt so lange in ihrem Job.