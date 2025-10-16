Arbeitsmarkt: Thüringens Arbeitsministerin für Aktivrente auf Probe

Erfurt (dpa/th) - Die Aktivrente könnte nach Einschätzung von Thüringens Arbeitsministerin Katharina Schenk Personalengpässe in Unternehmen und Verwaltungen etwas verringern. "Die von der Bundesregierung beabsichtigte Aktivrente kann ein Baustein sein – ist aber keinesfalls das einzige Instrument, um dem Fachkräftemangel zu begegnen", erklärte die SPD-Politikerin auf dpa-Anfrage in Erfurt. Sie sei für einen befristeten Start der Aktivrente mit verpflichtender Überprüfung ihrer Wirkung nach ein bis zwei Jahren.