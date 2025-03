Aus Sicht der Regionaldirektion liegt in der hohen Zahl der Menschen, die aus Thüringen in andere Bundesländer pendeln, ein großes Fachkräftepotenzial. "Wenn die Infrastruktur und die Arbeitsbedingungen stimmen, werden Jobs in der Heimat für viele Menschen immer attraktiver", sagte der Leiter der Regionaldirektion, Markus Behrens. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe gibt es den Zahlen zufolge viele Auspendler.