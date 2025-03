Erfurt/Halle (dpa/th) - Der Thüringer Arbeitsmarkt kommt kaum in Schwung. Die für März typische Frühjahrsbelebung fiel nur schwach aus, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen sank demnach im März im Vergleich zum Februar um 1.100 auf 71.500 Menschen. Die Arbeitslosenquote ging leicht um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zurück,