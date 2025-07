Erfurt (dpa/th) - Langfristiges Wirtschaftswachstum ist in Thüringen aus Expertensicht nur mit der Gewinnung ausländischer Arbeitskräfte möglich. "Die Zuwanderung ist unerlässlich, um die wirtschaftliche Stabilität in Thüringen zu halten", sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur für Arbeit, Markus Behrens, in Erfurt.