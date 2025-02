Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds im vergangenen Jahr habe sich die Integrationsquote der Ukrainerinnen und Ukrainer deutlich erhöht und lag im November bei knapp 30 Prozent, wie es hieß. Laut der Regionaldirektion beteiligten sich 3.200 Menschen an Integrationskursen, 1.000 Menschen an berufsbezogenen Sprachkursen und 280 Ukrainerinnen und Ukrainer an Arbeitsmarkt-Programmen.