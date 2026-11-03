Arbeitsmarkt: Regierung und BA sehen Job-Chancen durch KI

Berlin - Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit (BA) haben mit Blick auf Befürchtungen vor Jobverlusten durch KI zu Optimismus und einem offensiven Umgang mit der Technologie aufgerufen. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) kündigte beim Digitalgipfel der Regierung für Anfang 2027 ein Online-Weiterbildungsangebot an, mit dem Beschäftigte und alle Interessierten ein grundlegendes Verständnis für Künstliche Intelligenz (KI) erwerben könnten. "Wer die Technologie sicher und kompetent einsetzt, hat oft bessere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt", teilte sein Ministerium mit.