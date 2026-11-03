Arbeitsmarkt: Regierung und BA sehen Job-Chancen durch KI

Weber warnte davor, aus Angst vor KI beim Berufseinstieg etwa nun nur noch das Handwerk ins Auge zu fassen. Junge Leute sollten stattdessen schauen, wo ihre Stärken seien und worauf sie Lust hätten. "Und wenn das Handwerk ist, dann sollen sie Bock auf Handwerk haben. Aber doch bitte nicht, weil man Sorge vor KI hat, sondern dann geht man in einen Beruf, der am stärksten von KI betroffen ist und macht da Zukunft."