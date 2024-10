Die Berechnungen bilden ein Mittelwertszenario ab. Die Forscher haben auch ausgerechnet, was im besten oder im schlechtesten Fall passieren kann: So könne die Arbeitslosigkeit im besten Fall auch sinken und die Beschäftigung steigen, so die Experten. Allerdings sei ein Wachstum der Beschäftigung nur noch mit Zuwanderung möglich.