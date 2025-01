Arbeitsmarkt: Prognose: Arbeitslosigkeit steigt in Thüringen am stärksten

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit wird in Thüringen einer Prognose zufolge in diesem Jahr bundesweit am stärksten steigen. Im Jahresverlauf werde mit mehr als 72.200 Erwerbslosen im Freistaat gerechnet, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, in Erfurt. Das sei im Vergleich zu 2024 ein Zuwachs von rund fünf Prozent und der stärkste erwartete Anstieg unter allen Bundesländern. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren in Thüringen knapp 68.800 Männer und Frauen ohne Job.