Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben im vergangenen Jahr rund 33.100 Frauen und Männer in Rente oder Pension weiter gearbeitet. Die Anzahl stieg damit in den vergangenen zehn Jahren deutlich, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Halle mitteilte. 2014 waren im Freistaat noch 21.100 Rentner erwerbstätig. Das entspricht einer Steigerung von knapp 57 Prozent. Mit dem Ruhestand der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge werden künftig noch mehr arbeitende Rentner erwartet.