Demnach stieg die Arbeitslosenquote in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 2023 leicht auf mehr als 12,1 Prozent (+0,1 Punkte). Insgesamt waren den Angaben zufolge im Jahresschnitt 33.044 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Im Vergleich zum Durchschnitt 2022 sei dies zwar nur ein Plus von gut einem Prozent, doch der Negativtrend setze sich in diesem Jahr fort. So lag die Zahl der Arbeitslosen mit Behinderung im Oktober 2024 fast sechs Prozent höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.