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Arbeitsmarkt Mehr Arbeitslose in Thüringen im Juli

Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat fällt im Juli höher aus als im Monat zuvor. Laut Regionaldirektion liegt das vor allem an saisonalen Effekten.

Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose in Thüringen im Juli
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Die Arbeitsagentur sieht saisonübliche Effekte. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Juli gestiegen. 71.152 Männer und Frauen waren im Juli im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 2.767 Menschen oder 4 Prozent mehr als im Juni. Allerdings waren es 811 Arbeitslose beziehungsweise 1,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent und lag 0,2 Prozentpunkte über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 6,5 Prozent. 

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Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei vor allem durch saisonale Effekte geprägt, sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. So suchten mit Ende des Schul- sowie Ausbildungsjahres viele junge Menschen nach Jobs. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 13. Juli.