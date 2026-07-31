Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose in Thüringen im Juli

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Juli gestiegen. 71.152 Männer und Frauen waren im Juli im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 2.767 Menschen oder 4 Prozent mehr als im Juni. Allerdings waren es 811 Arbeitslose beziehungsweise 1,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent und lag 0,2 Prozentpunkte über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 6,5 Prozent.