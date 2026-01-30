Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose in Thüringen im Januar

Erfurt (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist zu Jahresbeginn in Thüringen gestiegen. Im Januar waren 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet, 4.802 mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,7 Prozent nach 6,3 Prozent Ende vergangenen Jahres. Vor allem Arbeitnehmer im Alter ab 50 Jahren sowie Langzeitarbeitslose haben es nach Angaben der Regionaldirektion derzeit schwer, einen neuen Job zu finden.