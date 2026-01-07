Arbeitsmarkt: Mehr als 69.000 Thüringer zum Jahresende ohne Job

Erfurt/Halle (dpa/th) - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen zum Jahresende gestiegen. Im Dezember waren im Freistaat 69.344 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.360 Arbeitslose mehr als im November und 1.404 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,2 Prozent.