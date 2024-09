Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen pendeln mehr als 4.200 jungen Menschen zu ihrem Ausbildungsplatz in andere Bundesländer. Das sind nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale 586 Jugendliche mehr als vor fünf Jahren (+16,1 Prozent). Nach Thüringen pendeln mehr als 2.100 Auszubildende. Das seien 187 Nachwuchskräfte weniger als vor fünf Jahren (-8 Prozent).