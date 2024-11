Erfurt/Halle (dpa/th) - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im November im Vergleich zum Oktober um rund 800 auf etwa 66.300 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Im Jahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit jedoch gestiegen: Im November 2023 hatte die Quote noch bei 5,8 Prozent gelegen.