Nürnberg (dpa/lby) - Die Arbeitslosigkeit in Bayern stagniert auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Juni im Vergleich zum Mai um 630 auf 312.927, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Vor einem Jahr waren es demnach 7.220 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag im Juni unverändert bei 4,0 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 11. Juni.