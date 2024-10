Halle/Erfurt (dpa/th) - Die schwache Konjunktur bremst den Thüringer Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen sank im Oktober im Vergleich zu September nur geringfügig um rund 500 auf etwa 67.100, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag in Thüringen unverändert bei 6,1 Prozent, bundesweit betrug sie 6 Prozent. Vor einem Jahr hatte es im Freistaat 2.800 Erwerbslose weniger gegeben. Die Quote betrug damals 5,9 Prozent.