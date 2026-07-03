Arbeitsmarkt: Kassenchef warnt vor überfüllten Hausarztpraxen

Berlin - Die Krankenkasse DAK-Gesundheit warnt vor negativen Effekten der Koalitionspläne für weniger Krankheitsausfälle im Job. "Die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung steigert die Zahl der Arztkontakte und damit auch die Belastung der Beschäftigten in den Praxen", sagte Vorstandschef Andreas Storm der Deutschen Presse-Agentur. "In Kombination mit dem Zwang zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag drohen überfüllte Hausarztpraxen." Über die Ausgestaltung wird auch schon diskutiert.