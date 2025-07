Bundespräsident Roman Herzog sprach einst von einem Ruck, der durch das Land gehen müsse. Einem Ruck, der das damals in einem Jammertal verharrende Deutschland wieder zu alter Stärke führen sollte. Einen solchen Ruck würden sich auch in diesen tagen viele wünschen. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Bevölkerung.