Die Förderung der Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung am Arbeitsplatz werde aufgrund der demografischen Entwicklung immer wichtiger, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Markus Behrens. Um Vorurteile abzubauen und eine bessere Integration zu erreichen, sei es entscheidend, dass Unternehmen Unterstützung erhielten. So stünden in jeder örtlichen Arbeitsagentur Reha-Spezialisten als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem gebe es von der Qualifizierung über Gehaltszuschüsse bis zur technischen Ausstattung eine breite Palette an Förderinstrumenten.